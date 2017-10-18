Irak'taki Kürt nüfus Erbil'e dönüyor

Irak Hükümeti, Kuzey IKBY kontrolünde bulunan toprakları dün yeniden ele geçirdi. Çok hızlı ilerleyen operasyonlarda büyük kazanımlar elde eden Irak Hükümeti hem ülkedeki güç dengesini hem de demografik yapıyı kısa bir süre içerisinde değiştirmiş oldu.

KÜRTLERDEN ERBİL'E GÖÇ

Bu sabah Irak ordusunun yaptığı açıklama ile Musul'un da aralarında bulduğu geniş bir bölge olan Ninova da Irak hükümetinin eline çatışmasız olarak geçti. Ele geçirilen bölgede peşmergeler de çekilirken bu durum Iraklı Kürtleri tedirgin etti.

Kerkük'te başlayan göç süreci Irak Ordusu'nun ilerleyişi ile eş zamanlı olarak devam etti. Kerkük'ten Süleymaniye, Sincar ve Mahmur yönüne doğru giden Kürtler, Irak Ordusu'nun ilerleyişi ile bölgeyi terk ederek, IKBY'nin Başkenti Erbil'e doğru hareket ediyorlar.

ABD işgali zamanında neredeyse yüzde 80'i Türkmen olan bölge halkı göçe zorlanmış evlerinden yurtlarından edilmişlerdi. Şimdi de aynı durum bölgede bulunan Kürt halkı için yaşanıyor, demografik yapı eskiye dönüyor.





PEŞMERGE VE BARZANİ'YE BÜYÜK ÖFKE

Pazartesi günü başlayan ilerleyişinde Irak ordusu dün de Kürt denetimindeki köy ve kasabalara hakim olurken, Kürt yönetimin peşmerge güçleri İran sınırı yakınındaki hassas Hanakin bölgesinden de çekildi, adeta eli kolu bağlı kaldı.

Petrol ve doğalgaz sahaları ile devlet dairelerinden çekilen Barzani ve yönetimine bağlı olan peşmergeye büyük tepki var. Kendilerini koruyacak bir gücün kalmadığı düşüncesi ile göç etmeye karar veren Irak Kürtleri yapılan bağımsızlık referandumuna, şu an bulundukları durumdan dolayı kızgın.

"ANAYASAYA UYGUN DİYALOG"

Bağdat, Kürtlerin geçen ay düzenlediği bağımsızlık referandumuna sert tepki göstermişti. Irak Başbakanı Haydar Abadi dün yaptığı açıklamada, referandum için "Bitti, geçmişte kaldı" dedi. Ancak yine de Kürtler ile ipleri kopartmaya niyeti olmadığı görülen Abadi, Kürt liderlere, "anayasaya uygun" bir diyalog çağrısında bulundu.

Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Mesud Barzani ise, bağımsızlık oylamasının "boşa gitmeyeceğini" söyleyerek, diyalog çağrısına olumlu baktığını "Kürtler her zaman savaşa karşı olmuşlardır ve barış yolunda çaba göstermişlerdir." sözleriyle ifade etti.