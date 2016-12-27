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Irak'tan Türkiye açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'li komutanın 2 yıl yorumuna karşın DEAŞ'ın ülkede bitirilmesinin 3 ay alacağını söyledi.

27.12.2016 - 19:56
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Düzenlediği basın toplantısında, Musul'da DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğünü belirten İbadi, "Teröre karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyoruz. Musul'da güvenlik güçlerine karşı DEAŞ taaruzları azaldı." dedi.

"3 AYA İHTİYACIMIZ VAR"

DEAŞ'ın Musul'da hem sayı hem de donanım olarak zayıfladığını dile getiren İbadi, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend'in, "örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceği" yönündeki sözlerine ilişkin soruya, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

"Musul'daki kara operasyonuna Amerikalı askerler katılacak mı?" sorusuna ise İbadi, "Bu asılsızdır. Irak ve Musul'da karada ülke güçleri dışında savaşan hiçbir güç yok." karşılığını verdi.

Irak'ta kaçırma olaylarının çoğaldığına da dikkati çeken İbadi, "Sivilleri kaçırma tehdidi terör tehdidiyle eş değerdir." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLİŞKİLER DÜZELDİ"

İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini de sözlerine ekledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in Haşdi Şabi ile ilgili açıklamasına ilişkin ise İbadi, "Bu açıklamalar Irak'ın iç işlerine karışmaktır. Suudi Arabistan sorunlarını bizden uzakta çözsün. Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesi rağbeti söz konusu." dedi.

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