İran-ABD arasında vize krizi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin, kısıtlamaların ayrımcı ve insan hakları anlaşmalarına aykırı olduğu konusundaki itirazının İsviçre temsilcisine aktarıldığı belirtildi.

Tahran ve Washington arasında diplomatik ilişkiler dondurulduğundan ABD, İran’daki diplomatik işlemlerini İsviçre elçiliği vasıtasıyla yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca dün akşam bir açıklama yaparak, ABD’nin İran vatandaşlarını hedef alan kısıtlamalar kaldırılıncaya kadar mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını belirtti.