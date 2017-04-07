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İran ABD'nin saldırısını kınadı

ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırı, Rusya gibi İran'ın da tepkisini çekti.

07.04.2017 - 09:26
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İran ABD'nin saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinde, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, "ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran ABD'nin saldırısını kınadı

SORUNLAR KARMAŞIK HALİNE GELECEK

Kasımi açıklamasında, "bu gibi tek taraflı adımların" Suriye ve bölgedeki sorunları daha karmaşık hale getireceğini savundu.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.

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