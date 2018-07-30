İran'dan ABD'ye olumsuz mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kasımi, ABD düşmanca tavır sergilediği sürece görüşmelerin mümkün olmayacağını belirtti. ABD'ye hala güvenmediklerini dile getiren Kasımi "ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD'yle görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır." dedi.

ÜLKE DIŞINDAKİ REJİMİN DESTEĞİNDEN MUTLU OLDU

Bakan sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine olan söylemlerinin ülke dışındaki rejim muhaliflerinin İran'ı desteklemesinde etkili olmasından mutlu olduğunu aktardı.

UMMAN ARABULUCULUK MU YAPIYOR

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in geçen günlerdeki Umman ziyaretini hatırlatan basın mensupları, bu ziyaretin ardından Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin ABD'ye gittiğini belirterek, Umman'ın arabuluculuk rolü mü üstlendiğini sorması üzerine Kasımi, "Bin Alevi'nin ABD'deki görüşmelerinin içeriğine dair bilgim yok." ifadelerini kullandı.