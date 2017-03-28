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İran askeri üslerini Rusya'ya açtı

Rusya, İran'ın askeri üslerini Suriye'ye hava saldırısı düzenlemek için kullanacak.

28.03.2017 - 15:03
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İran askeri üslerini Rusya'ya açtı

Resmi görüşmeler için Moskova'ya giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'daki askeri üslerin ortak kullanımı için anlaştı.

Açıklama Moskova'da Ruhani'ye eşlik eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi.

İran askeri üslerini Rusya'ya açtı

"DURUMA GÖRE"

Zarif, Reuters'a bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın İran askeri üslerini Suriye'deki militanlara hava saldırısı düzenlemek için "duruma göre" kullanabileceğini söyledi.

"TERÖRİZMLE MÜCADELE İÇİN"

Zarif, "Rusya'nın (İran'da) bir askeri üssü yok; iyi bir işbirliğimiz var ve duruma göre Rusların terörizmle mücadelesi sırasında İran'a ait tesisleri kullanması gerekirse, o zaman bir karar veririz." dedi.

İran askeri üslerini Rusya'ya açtı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir İran üssünden yararlanan yabancı devlet olarak geçen yaz Suriye'deki militan hedeflerini bombalamak için İran'da bir hava üssünü kullanmıştı.

ANAYASA İHLALİ DİYE SON VERİLMİŞTİ

Ancak İranlı milletvekillerinin üssün Rusya'ya kullandırılmasının anayasa ihlali olduğu yolundaki itirazları üzerine, Rus uçaklarının konuşlanmasına aniden son verildi. İran savunma bakanı, iki ülke arasındaki bu anlaşmayı açık ettiği için Moskova'yı eleştirmişti.

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