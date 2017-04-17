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İran basınında referandum manşetleri

İran basınında, Türkiye’deki referandum sonuçlarına ilişkin haberlerde ağırlıklı olarak "evet"in "çok küçük farkla" kazandığı belirtildi.

17.04.2017 - 10:39
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iran

Muhafazakarlara yakın Vatan-i Emruz gazetesi, birinci sayfasından verdiği haberinde, seçim sonuçları "İkiye bölünmüş Cumhuriyet" olarak verildi.

TÜRK HALKI ERDOĞAN'A EVET DEDİ

Kanun gazetesi de Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Çekişmeli geçen referandumda Türk halkı Erdoğan’ın planına evet dedi" diye yazdı.

Şehrvend gazetesi, Türkiye’deki referanduma ilişkin "Atatürk’ün tarihsel sonu" başlığına yer verirken,  Horasan gazetesi, evetin "Kıl payı kazandığı" vurgulandı.

DİĞER GAZETELER

Ülkedeki diğer gazeteler referandum sonucuna ilişkin şu başlıklara yer verdi:

- Cumhuri İslami gazetesi:  Erdoğan’ın düşük zaferi

- Cevan gazetesi:  Erdoğan’ın 2029’a kadar tek başına yürümesine izin verildi

- Farheekhtegan: Türkiye’den Erdoğan’a evet oyu

- İtimad gazetesi: Türk halkından Erdoğan’a düşük evet

- İran gazetesi: Türk halkı anayasa değişikliğine evet dedi

- Mardomsalari gazetesi: Osmanlı bıçağıyla demokrasinin çöküşü.

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