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İran bir füze denemesi daha yaptı

İran, "Sumar" adı verilen ve 600 km yol katedebilen füze için bir test gerçekleştirdi.

02.02.2017 - 13:30
  1. Haberler
  2. Dünya

Alman gazete Die Welt'te yer alan habere göre, İran nükleer silah taşıyabilen kruz füzesi için bir test yaptı.

İran bir füze denemesi daha yaptı

FÜZE 600 KM YOL KATEDİYOR

"Sumar" adı verilen füzenin; İran'da üretildiği ve 600 km yol katettiği belirtildi. Füze, düşman radarından kurtulup kendini koruyabiliyor. Ayrıca ulaştığı yerdeki tüm şeyleri en derinine kadar da yok edebiliyor.

'GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRMEMESİ' UYARISI YAPILMIŞTI

ABD dışında Avrupa Birliği de pazar günü füze denemesi yapan İran’a "güvensizliği derinleştirmemesi" uyarısında bulunurken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, denemelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve füzelerin nükleer savaş başlıkları taşıma amaçlı tasarlanmadığını bildirmişti.

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