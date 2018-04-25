İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Tüccar Trump

İran Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı ABD'nin anlaşmadan imzasını çekmemesi konusunda ikna etmek için Washington'a yaptığı ziyaretinin ardından geldi.

MACRON'A SERT TEPKPİ

Macron ABD'de Trump ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin İran'la nükleer anlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesine yönelik pozisyonundan geri adım atmış ve 'şu andan itibaren ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini' belirtmişti.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında " Onlar belli bir Avrupa ülkesinin lideri ile birlikte '7 ülkenin imzaladığı anlaşma hakkında karar vermek istiyoruz' diyorlar. Ne için? Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.

TÜCCAR TRUMP