İran: DEAŞ'ın kurulmasının arkasında ABD var

Rus Televizyon kanalı RT’ye konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Hamit Rıza Mukaddemfer, söz konusu delillerin yazılı olarak yayınlanabilecek metin veya sözleşme şeklinde olmadığını, sahada olup bitenlerle ilgili olduğunu belirterek şunu söyledi:

"Söz ettiğim deliller ABD'nin hangi alanlarda DEAŞ'a yardım sağladığı konusuna ışık tutuyor. Söz konusu alanlar silah desteği, lojistik ve tıbbi yardımı içeriyor."

'DEAŞ'IN KURULMASININ ARKASINDA ABD VAR'

DEAŞ'ın kurulmasının arkasında ABD'nin olduğunu savunan Mukaddemfer, "Onlar (ABD) bu gerçeği saklayamazlar. ‘Bu örgütü kurmakla hata ettik ve şimdi onu bertaraf etmek istiyoruz' yönündeki açıklamalar yaptıklarında yine de yalan söylüyorlar ve bunu kanıtlayabilecek bir sürü belge var." ifadelerini kullandı.

Daha önce İran Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Mustafa İzadi, Tahran yönetiminin elinde ABD'nin DEAŞ'I doğrudan desteklediğini ortaya koyan delil ve belgelerin olduğunu açıklamıştı.

HAMANEY DE ABD'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan; İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 hafta kadar önce İngilizce Twitter sayfasından paylaştığı mesajında, Ortadoğu'daki terörün kökeninin ABD'de olduğunu savunmuştu.