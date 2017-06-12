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İran Devrim Muhafızları: Saldırı yapanları öldürdük

İran İstihbarat Bakanı, geçtiğimiz hafta Humeyni'nin mezarına ve meclise saldıranların öldürüldüğünü açıkladı.

12.06.2017 - 10:04
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İran Devrim Muhafızları: Saldırı yapanları öldürdük

Geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da DEAŞ'lı teröristler Ayetulah Humeyni'nin mezarında bomba patlatmış, İran Meclisi'nde saldırı sonrası ise 13 kişi hayatını kaybetmişti.

"DEVRİM MUHAFIZLARIMIZ CEZASINI VERDİ"

"Bu yaşananlarının ardından İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi saldırıyı düzenleyen teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı ve şunları söyledi; "Saldırının planlayıcısı ve emrini veren kişi, olayın ardından yurt dışına kaçmıştı. Ancak, dost istihbarat servislerinin yardımı ve isimsiz askerlerimiz (İran istihbarat üyelerine verilen isim) tarafından yaptıklarının cezası verildi."

Öte yandan operasyonun hangi ülkede yapıldığı ve hangi ülke istihbaratlarından bilgi alındığı açıklanmazken İran'ın batısındaki Kirmanşah'da teröristlerin güvenli evine de baskın düzenlendiği belirtildi.

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