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İran, futbolcusunu kınadı

İran Futbol Federasyonu, Panionios formasıyla Maccabi Tel Aviv'e karşı sahaya çıkan iki İranlı futbolcu hakkında kınama mesajı yayınladı

05.08.2017 - 12:11
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  2. Dünya

İran-İsrail gerilimi siyasetten sonra spora da sıçardı.

Yunanistan Ligi takımlarından Panionios forması giyen İranlı sporcular Masoud Shojaei and Ehsan Hajsafi'nin geçtiğimiz gün takımlarının İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le oynadıkları karşılaşmada forma giymeleri ülkede tepki yarattı.

İran, futbolcusunu kınadı

FEDERASYONDAN KINAMA

Shojaei ve Hajfasi, Tel Aviv'de oynanan ilk karşılaşmada forma giymeyi reddetmişlerdi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İran Futbol Federasyonu'nun iki sporcuyu güçlü bir şekilde kınadığını duyurdu.Federasyonun iki futbolcuyla ilgili kararı, savunmalarını aldıktan sonra alacağı açıklandı.

İran, futbolcusunu kınadı

İRAN'IN TABULARI

Resmi olarak İsrail tanımayan ve düşman olarak gören İran'da sporcular geleneksel olarak İsrailli rakiplerle mücadele etmeyi reddediyor. Bu durum ülkede bir tabu olarak görülüyor ve genelde sporcular hükümet tarafından ödüllendiriliyor.

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