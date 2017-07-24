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İran para birimini değiştiriyor

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülke para birimini Riyal'den Tümen'e değiştirilmesine karar verdi

24.07.2017 - 11:50
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Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın ülke meclisi ve ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

HER 1 TÜMEN, 10 RİYAL'E EŞ DEĞER OLACAK

Her 1 Tümen 10 Riyal'e eş değer olacak. Türkçe bir ifade olan Tümen, daha önce de İran'da resmi para birimi olarak kullanılmıştı. Tümen, Farsçada Tuman ya Tomen şeklinde telaffuz ediliyor.

İran devleti, para birimini değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlıyor, çünkü bankacılık ve resmi sistemde Riyal ülkenin resmi parası olarak kullanılırken, halk, günlük kullanımda paradan bir sıfır atarak Tümen ifadesini kullanmayı tercih ediyor.

İran para birimini değiştiriyor

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