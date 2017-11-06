İran PKK'yı tehdit etti

İranlı yetkililer, Urmiye vilayetinin kuzeyinde yaşanan çatışmaları PKK ve PJAK'lı teröristlerin yaptığını belirterek, karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

PJAK'ın uzantısı olan YRK'lı teröristler, İran askerlerinin aracına saldırmış ve 9'u subay 16 askeri öldürmüştü. Bu öldürülenlerden üçünün ordunun üst rütbeli görevlileri olduğu öğrenildi.

"ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

İran askerlerinin cenaze töreninde açıklama yapan İran Sınır Birlikleri Komutanı, “Çaldıran’daki güçlerimize yönelik bu saldırı karşılıksız kalmayacak. Bu saldırıya şiddetli bir şekilde karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.