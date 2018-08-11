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İran'da çatışma: 11 ölü

Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile "bir grup silahlı terörist" arasında İran-Irak sınırında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü.

AA | 11.08.2018 - 13:04..
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Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşnu sınır bölgesinden ülkeye sızma girişiminde bulunan yabancı istihbarat servislerine bağlı bir grup terörist arasında çatışma çıktığı" belirtildi.

11 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Çatışma sonucunda "11 teröristin öldürüldüğü çok sayıda teröristin yaralandığı" ifade edilirken İran tarafının kayıp verip vermediği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, söz konusu terörist grubun ismi belirtilmezken çatışmaların yaşandığı bölge, daha önce terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ve "İran Kürdistan Demokrat Partisi"'ne bağlı Peşmergeler ile İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

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