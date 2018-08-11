İran'da çatışma: 11 ölü

Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile "bir grup silahlı terörist" arasında İran-Irak sınırında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dalyan Kitap Günleri yoğun katılımla devam ediyor.

Londra’da bir metro istasyonun girişinde meydana gelen su baskınında ısalanmadan karşıya geçmeye çalışanların çabası, renkli görüntülere sahne oldu.

Ailesi tarafından Kayıp ihbarı verilen ve PKK örgütünün kırsal yapılanmasına katılmaya hazırlanan M.M.D isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Okul bahçesindeki kazısında tarihi testi bulundu

İstanbul Üsküdar’da bir okulun bahçesinde atık su kanalizasyon çalışmaları yapıldığı sırada biri sağlam biri de kırık olmak üzere 2 testi bulundu.