taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6245
EURO
3,8477
ALTIN
143,79
PETR
55,9900

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'ın en önemli petrol ve gaz kaynaklarının bulunduğu Ahvaz'da çıkan olaylar, çatışmalara dönüştü.

20.02.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Dünya
İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'ın Ahvaz bölgesinde elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar yayılıyor.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR: 1 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Ahvaz İstihbarat Başkanı'nın Devrim Muhafızları tarafından öldürülmesiyle tavan yapan gösteriler, çatışmalara dönüştü. Yaşanan çatışmalarda 1 kişi daha Devrim Muhafızları tarafından katledildi.

PETROLÜN YÜZDE 80'İ AHVAZ'DA

Öte yandan; çatışmaların yaşandığı Ahvaz ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İran'ın petrol ve gaz kaynaklarının yüzde 80'i Ahvaz'da bulunuyor.

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İRAN'DA DEVRİM SESLERİ..

Sosyal medyada örgütlenerek sokakları savaş alanına çevirenler, "Ahvaz Devrimi için sokağa" çağrısı yapıyor.

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

35
Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

5
Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

22
TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

0
Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

12
Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

61
Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM