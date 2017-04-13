İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

Reformistler ve ılımlı muhafazakarlar mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, muhafazakarlar ise eski Başsavcı İbrahim Reisi'yi destekleyeceklerini açıklarken, Ahmedinejad'ın, Hamaney'in "aday olmaması" yönündeki tavsiyesini dinlememesi ülkede tepkilere yol açtı.

ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Kum kentinin önde gelen isimlerinden Hüccetülislam Muhsin Gareviyan, Hamaney'in görüşlerinin dikkate alınmamasının çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

"YETKİLİLERE BU KONU ÜZERİNE GİTMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Gareviyan, "Hamaney'in görüşlerinin Ahmedinejad tarafından ayaklar altına alınması son derece tehlikelidir. Bu olay sorumsuzca davranışlara kapı aralayacaktır. Yetkililere bu konu üzerine gitmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

"AHMEDİNEJAD'IN SONU"

Eski muhafazakar milletvekillerinden İlyas Nadiran, sosyal medya hesabında "Ahmedinejad'ın sonu" şeklinde paylaşımda bulundu.

"AHMEDİNEJAD'IN DÖNMESİ İNGİLİZLERİN KARMAŞIK BİR OYUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Radikal muhafazakarlardan Direniş Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen Recanews haber sitesinin editörü Ali Nadiri, Ahmedinejad'ın siyaset sahnesine yeniden dönmesini, "Bugün İngilizlerin karmaşık bir oyunuyla karşı karşıyayız." şeklinde yorumladı.

AHMEDİNEJAD, HAMANEY'E YAZDIĞI MEKTUPTA ADAY OLMAYACAĞIM DEMİŞTİ

Hamaney, eylül ayında yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını tavsiye etmiş, bunun üzerine Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektubunda "Bu dönem seçimlere girmemin maslahata uygun olmadığını buyurdunuz. Ben de katılmayacağımı ilan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad bir konuşmasında, seçimlerde hiçbir siyasi grup veya kişiyi desteklemeyeceğini açıklamış, buna rağmen ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Hamid Bakayi'ye destek verdiğini, ardından "kendi adaylığını" açıkladı.

İçişleri Bakanlığı binasında dün yaptığı başvuru sırasında yöneltilen "Aday olmayacağınızı açıklamıştınız?" sorusuna Ahmedinejad, "Bakayi'yi desteklemek için aday oluyorum. Rehber'e (Hamaney) verdiğim sözün üzerindeyim." diye cevap verdi.