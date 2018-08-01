İran'da 'hayat pahalılığı' protestosu

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kereç kentinde yüzlerce kişinin pahalılık ve döviz kurlarındaki yükselişi protesto ettiği görüldü. Lastik yakan eylemcilerin, rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İRAN'I ZOR DURUMDA BIRAKTI

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar arttıkça ülkede ekonomik kısıtlama da arttı. Yaptırımlara direnebilmek isteyen İran, halkını şu sıralar tutumlu olmaya davet etti.

BAZI EYLEMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Yer yer polisin göstericilere müdahale ettiği olaylarda, bazı eylemciler gözaltına alınırken gösterilerin hala devam ettiği belirtiliyor. Protesto gösterileri düzenleyen protestocular 'yüksek ücretlere ölüm' gibi sloganlar attı.

Kereç, Tahran'ın kuzeybatısında 54 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İsfahan kentinde bu sabah yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemişti.

3 AYDIR MAAŞLARINI ALAMAYANLAR VAR

İran'da bir devlet çalışanının aldığı maaş 11,140,000 İran riyali yani 191 pound iken bu kişiler 3 aydır maaşlarını alamıyor.

Kharazmi Üniversitesi ekonomi dersi profesörü Vahid Shaghaghi, 2018 yılının sonlarına doğru İran'da enflasyonun yüzde 20 artacağını ve bu rakamın en fazla yüzde 50'ye bile ulaşabileceği belirtti.