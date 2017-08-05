Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı, önceki gün yapılan etkinlikle ülke lideri Ayetullah Hamaney tarafından da onaylanmıştı.

Bugün ise Başkent Tahran'daki İslami Şura meclisinde kürsüye çıkan Ruhani yemin ederek ikinci dönemini başladı.

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı VİDEO

TAHRAN'DA ÜÇLÜ ZİRVE

90'dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin katıldığı törene, Türkiye'yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı Bakan Zeybekçi Katar ve İranlı yetkililerle de mini zirve gerçekleştirdi.

SİYASİLER GEÇİDİ

Törene ayrıca, Afganistan Cumhurbaşkanı Ahmedzai, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Güney Kore Meclis Başkanı Chung Sye-kyun, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alawi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte çok sayıda siyasi ve bürokrat da törende hazır bulundu.