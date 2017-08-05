taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

İran'da yapılan seçimleri yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, ülke meclisinde yemin ederek resmen görevine başladı

05.08.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı, önceki gün yapılan etkinlikle ülke lideri Ayetullah Hamaney tarafından da onaylanmıştı.

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

Bugün ise Başkent Tahran'daki İslami Şura meclisinde kürsüye çıkan Ruhani yemin ederek ikinci dönemini başladı.

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı VİDEO

TAHRAN'DA ÜÇLÜ ZİRVE

90'dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin katıldığı törene, Türkiye'yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı Bakan Zeybekçi Katar ve İranlı yetkililerle de mini zirve gerçekleştirdi.

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

SİYASİLER GEÇİDİ

Törene ayrıca, Afganistan Cumhurbaşkanı Ahmedzai, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Güney Kore Meclis Başkanı Chung Sye-kyun, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alawi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte çok sayıda siyasi ve bürokrat da törende hazır bulundu.

İlginizi Çekebilir
Endonezya'da kasıtlı orman yakanlar için "vur" emri
Endonezya'da, ormanlık alanları kasıtlı ateşe verenlerin vurulması emri verildi.
Ayrım Duvarı'nda Trump grafitisi
Ortadoğu'nun en büyük insanlık ayıplarından olan İsrail'in Ayrım Duvarı'na Trump'lı tepki grafitisi çizildi.
Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı
Venezuela'nn Başkenti Caracas'da hareketli saatler yaşanıyor. bir grup asker, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın ofisinin çevresini kuşattı.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı askeri tatbikatta şov yaptı
Türkmenistan Cumhurbaşkanı askeri tatbikatlarda yer aldı. Komando giysileri giyip tatbikatın tüm aşamalarına bir komando gibi katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

247
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

86
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

165
Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

57
Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

184
Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

49
Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM