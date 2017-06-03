İran'da patlama: 39 yaralı

İran'ın Şiraz kentindeki bir alışveriş mağazasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 39 kişinin yaralandığı kaydedildi.

GAZ SIZINTISI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Yerel saatle gece 1 sularında meydana gelen patlamaya, gaz sızıntısının neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Olaya ilişkin yayınlanan ilk görüntülerde, binanın alevler içerisinde kaldığı, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği anlaşılıyor.

Şiraz, yaklaşık 1.7 milyonluk nüfusuyla İran'ın en kalabalık 6. şehri olma özelliği taşıyor.