taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

İran'da patlama: 39 yaralı

İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde, henüz nedeni belirlenemeyen büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi.

03.06.2017 - 02:08
  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da patlama: 39 yaralı

İran'ın Şiraz kentindeki bir alışveriş mağazasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 39 kişinin yaralandığı kaydedildi.

GAZ SIZINTISI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Yerel saatle gece 1 sularında meydana gelen patlamaya, gaz sızıntısının neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Olaya ilişkin yayınlanan ilk görüntülerde, binanın alevler içerisinde kaldığı, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği anlaşılıyor.

Şiraz, yaklaşık 1.7 milyonluk nüfusuyla İran'ın en kalabalık 6. şehri olma özelliği taşıyor.

İran'da patlama: 39 yaralı

İlginizi Çekebilir
Kudüs'te dindar Yahudiler İsrail askerine saldırdı
Kudüs'te bazı "dindar Yahudilerin" saldırdığı İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.
İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar
İrlanda'da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar'ın getirildiğini duyurdu.
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti
El Ezher Büyük Alimler Heyeti üyesi Mısırlı ünlü alim Muhammed’in er-Ravi, 89 yaşında başkent Kahire'de hayatını kaybetti
Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının geleceği üzerine çarşamba günü açılan bahis iptal edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

50
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

2
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

2
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

6
Google Chrome reklamları önleyecek

Google Chrome reklamları önleyecek

12
Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

0
İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM