İran'da Ruhani'nin zaferi kutlandı

Tahran'daki reformist gençler, Ruhani'nin, muhafazakar aday İbrahim Reisi karşısında kazandığı seçim zaferini sokak gösterileriyle kutladılar.
CADDELERDE RUHANİ SEVİNCİ
Veli Asr Caddesi'nde yürüyüş düzenleyen reformist gençler, Ruhani'nin posterini taşırken muhalif lider Mir Hüseyin Musevi lehine sloganlar attı.
MÜDAHALE EDEN OLMADI
Seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından geniş güvenlik tedbirleri aldığı gözlenen emniyet güçlerinin izinsiz gösteri düzenleyenlere müdahale etmediği görüldü.