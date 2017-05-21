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İran'da Ruhani'nin zaferi kutlandı

İran'da reformistler, Hasan Ruhani'nin oyların yüzde 59'unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı olmasını başkent Tahran caddelerinde kutladı.

21.05.2017 - 08:31
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Tahran'daki reformist gençler, Ruhani'nin, muhafazakar aday İbrahim Reisi karşısında kazandığı seçim zaferini sokak gösterileriyle kutladılar.

CADDELERDE RUHANİ SEVİNCİ

Veli Asr Caddesi'nde yürüyüş düzenleyen reformist gençler, Ruhani'nin posterini taşırken muhalif lider Mir Hüseyin Musevi lehine sloganlar attı.

İran'da Ruhani'nin zaferi kutlandı

MÜDAHALE EDEN OLMADI

Seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından geniş güvenlik tedbirleri aldığı gözlenen emniyet güçlerinin izinsiz gösteri düzenleyenlere müdahale etmediği görüldü.

İran'da Ruhani'nin zaferi kutlandı

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