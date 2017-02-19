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İran'da sokaklar karıştı

İran'ın Ahvaz bölgesinde Ruhani hükümetini protesto eden vatandaşlar, sokakları savaş alanına çevirdi.

19.02.2017 - 10:18
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İran'da sokaklar karıştı

İran'ın Ahvaz bölgesinde başlayan protestolardan sonra, Ahvaz Devrimi konuşulmaya başlandı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar, faili meçhul cinayetlerle iyice alevlendi.

İran'da sokaklar karıştı

İran'da sokaklar karıştı VİDEO

1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, ÖZEL KUVVETLER BÖLGEDE

Ahvaz İstihbarat Başkanı'nın Devrim Muhafızları tarafından öldürülmesiyle, tavan yapan gösterilerde zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.

Çatışmaların yaşanmasından sonra hükümet bölgeye özel kuvvetleri gönderdi.

İran'da sokaklar karıştı

RUHANİ'NİN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Sosyal medya üzerinden "Ahvaz Devrimi için sokağa" çağrıları yapanlar, Ruhani hükümetinin bir an önce istifa etmesinin bekliyor.

İran'da sokaklar karıştı

İŞÇİLER GREVDE

Protestoların sürdüğü Ahvaz'da, işçiler de greve gitti. Bölgede hayat durma noktasına geldi.

İran'da sokaklar karıştı

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