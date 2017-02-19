İran'ın Ahvaz bölgesinde başlayan protestolardan sonra, Ahvaz Devrimi konuşulmaya başlandı.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANI
Elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar, faili meçhul cinayetlerle iyice alevlendi.
İran'da sokaklar karıştı VİDEO
1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, ÖZEL KUVVETLER BÖLGEDE
Ahvaz İstihbarat Başkanı'nın Devrim Muhafızları tarafından öldürülmesiyle, tavan yapan gösterilerde zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.
Çatışmaların yaşanmasından sonra hükümet bölgeye özel kuvvetleri gönderdi.
RUHANİ'NİN İSTİFASINI İSTİYORLAR
Sosyal medya üzerinden "Ahvaz Devrimi için sokağa" çağrıları yapanlar, Ruhani hükümetinin bir an önce istifa etmesinin bekliyor.
İŞÇİLER GREVDE
Protestoların sürdüğü Ahvaz'da, işçiler de greve gitti. Bölgede hayat durma noktasına geldi.