İran'da sokaklar karıştı

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.

Sıcaklığın sıfırın altında -20'ye kadar düştüğü Tunceli'de 3 metrelik kara rağmen, operasyonlar sürüyor.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacı sayısı 61 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

1 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

2 MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

3 Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

4 CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi Ankara'da CHP'li belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, terör örgütü PKK'nın kapatılan yayın organının yöneticisi ödül aldı.

5 İlyas Salman referandum kararını açıkladı İlyas Salman, referandumda "evet" demenin Osmanlı'ya geri dönmek dönmek olduğunu bu yüzden "hayır" diyeceğini söyledi.

6 Banu Güven hayır videosu çekti Bir dönemin en çok tanınan haber spikerlerinden biriydi, sonra mahalle kanallarında PKK propagandasına katıldı. Şimdi de HAYIR'a çalışıyor..