İran'da teröristlerle çatışma: 4 ölü

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Çabahar'da emniyet güçleri ile Ensarul Furkan örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiler arasında çatışma çıktı. Olayda, 1 İran istihbarat görevlisi ve 3 örgüt üyesi yaşamını yitirirken, 1 polis de yaralandı.

Öte yandan, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Başkent Tahran'daki Medya Profesyonelleri Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Sistan-Beluçistan ve Kürdistan eyaletlerinde saldırı hazırlığında olan 2 silahlı grubun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın sponsorluğunda komşu ülkelerden gelen teröristlerin İran'da intihar saldırıları düzenleme çabalarının olduğunu öne süren Alevi, "Çabahar'da gözaltına alınan 5 saldırgandan 2'si komşu ülkedendir." dedi.

Irak'ın Musul ve Suriye'nin Rakka kentlerinde başarısız olan teröristlerin İran'da saldırılar düzenleme girişiminde olduklarını iddia eden Mahmud Alevi, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde "Tunuslu bir teröristin" bulunduğunu söyledi.

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen Ensarul Furkan örgütü, El-Ensar ile Hizb El-Furkan adlı iki grubun birleşmesiyle 2013 yılında kuruldu. Sınır bölgesinde saldırılar düzenleyen örgütün Pakistan'dan giriş yaptığını öne süren İran, Pakistan yönetimini bu grupla etkin mücadele etmemekle suçluyor.

ÇABAHAR'IN ÖNEMİ

İran'ın güneydoğusunda dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor. Çin'in enerji hattını emniyete almak için Pakistan'ın Guvader Limanı'na gelmesinin, Çin ve Pakistan'la ihtilafları bulunan Hindistan'ın da Çabahar Limanı'na yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.