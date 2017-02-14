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İran'da uyuşturucu suçundan 10 kişi idam edildi

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

14.02.2017 - 09:26
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İran'da uyuşturucu suçundan 10 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı, uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına çarptırılan 7 kişinin Kum kentindeki Lengerud Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Haberde, diğer 3 kişinin cezasının ise Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zabul Cezaevi'nde infaz edildiği belirtildi.

2015 YILINDA 977 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, dünyanın en çok idam cezası uygulayan ülkelerinden İran, 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişiyi idam etti.

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