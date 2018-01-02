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İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama

Ülkede 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin sessizliğini bozan İran'ın dini lideri Hamaney, düşmanlarının ülkede isyan çıkarttığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 13:22..
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İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama

İran'da çıkan sokak eylemleri, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açık bir şekilde desteklendi.

6 GÜN OLDU

6. gününe giren eylemlerde 29 kişi hayatını kaybederken İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den bir açıklama gelmemişti.

İLK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, göstericileri "vandallar" olarak nitelendirirken, Hamaney ilk açıklamayı yaptı.

DÜŞMANLARIMIZ İSYAN ÇIKARTTI

İran'ın dini lideri, "Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı. İsyan için para, silah ve ajanları kullanıyorlar." diye konuştu.

İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama

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