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İran'dan ABD'ye gözdağı: Sadece ABD ile anlaşmadık

Trump'ın nükleer enerji anlaşmasını iptal etme yönündeki sözlerine tepki gösteren İran'dan "Anlaşmaya bağlı kalacağız" açıklaması geldi.

15.10.2017 - 01:06
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İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ülkesi aleyhine yaptığı açıklamaların nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

İran'dan ABD'ye gözdağı: Sadece ABD ile anlaşmadık

"SADECE ABD İLE ANLAŞMA YAPMADIK"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Nükleer anlaşmayla petrol satışımız arttı. Yeni uçak alımının önü açıldı. Menfaatlerimiz temin edildiği sürece anlaşmaya bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye gözdağı: Sadece ABD ile anlaşmadık

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile yapılan nükleer anlaşmanın sadece ABD ile ülkesi arasında olmadığına dikkati çeken Zarif, "Eğer anlaşmanın verdiği imkanlardan istifade edemeyeceğimiz bir durum söz konusu olur ve ülke menfaatini temin edemezsek tekrar eski duruma döner ve nükleer enerjiyi üretmeye kaldığımız yerden devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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