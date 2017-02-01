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İran'dan füze denemesi itirafı

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ülkesinin füze denemesi yaptığını kabul etti.

01.02.2017 - 14:28
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İRAN

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, yapılan denemenin BM’nin 2231 sayılı kararına ve İran’ın Batıyla vardığı nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını savundu.

İran’ın son günlerde füze denemesi yaptığını onaylayan Dehkan, “Çıkarlarımız korumak için savunma potansiyelimizi güçlendirmeyi asla göz ardı etmeyiz. Bu konuda kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Kimsenin de karışmasına izin vermeyiz” dedi.

HİÇBİR FAALİYET İSTEMİYOR

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında İran'dan, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması isteniyor. Füzelerinin nükleer başlık taşıma kapasitesinde olmadığını belirten İran, BM’nin 2231 sayılı kararına aykırı hareket etmediğini savunuyor. Washington yönetimi ve bazı Batılı ülkeler, İran’ı geçen günlerde balistik füze denemesi yapmakla suçlayarak konuyu BM’ye taşıdı.

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