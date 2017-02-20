İran'dan küstah açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih’teki güvenlik konferansında yaptığı konuşmada “İran, mezhepçiliği yayıyor. İran’ın mezhepçiliği yayma politikaları, maalesef birçok bölge ülkesinin, örneğin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez ülkelerinin istikrarını zayıflatıyor. İran, Irak ve Suriye’yi Şii yapmaya çalışıyor, bu çok tehlikelidir” demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle eleştirdiği sözlerine küstah sözlerle cevap verdi.

TÜRKİYE'NİN 'KANLI OYUNLARI' SUÇLAMASI

Açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bölgede 'gerilimi artıranların oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklarını' iddia etti.

"HAM İMPARATORLUK HAYALLERİ.."

Behrami, “İmparatorluğa geri dönmek şeklinde ham hayaller peşinde koşanların müdahaleci adımlarla yasadışı ve gayri meşru bir şekilde terörist grupları desteklemeleri, bölgede şiddetin ve dökülen kanın artmasına ve istikrarsızlığa sebep oluyor. Mesele saptırılarak bu tür adımların sorumluluklarından kurtulmak mümkün değildir.” dedi.

İRANLI SÖZCÜ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

İranlı Sözcü devamında, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Türk makamlarından, İran hakkında yaptıkları konuşmalarına daha fazla dikkat edip, bu tip sözlerin tekrarlanmamasını temenni ederiz. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.