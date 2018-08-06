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İran'dan OPEC üyelerine tepki

İran'ın OPEC'teki temsilcisi Hüsseyin Kazempour, petrol üretimlerini artıran Rusya ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 15:14..
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Petrol üretimini artırma kararı alan Rusya ve Suudi Arabistan'a İran'dan tepki geldi. Özellikle ABD'nin çağrısıyla İran'ın pazar payını azaltmak için harekete geçen Suudi Arabistan petrol üretim miktarınnda dev artışa gitmişti

İran'ın OPEC'teki temsilcisi Hüsseyin Kazempour, petrol üretimlerini artıran Rusya ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi.

İran'dan OPEC üyelerine tepki

"BU TRUMP'A DESTEK VERMEKTİR"

Kazempour, Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretimlerini artırmalarının OPEC ile Moskova arasında anlaşmayı ihlal ettiğini ve ABD'nin Tahran'a yaptırım uygulama çabalarını güçlendireceğini savundu. Kazempour, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimlerini artırarak Trump'a destek verdiklerini savunarak, "Bu, bize karşı çok düşmanca bir davranış" dedi.

İran'dan OPEC üyelerine tepki

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