İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

ABD'de Donald Trump döneminin resmen başlamasıyla, İran-ABD ilişkileri yeniden gerildi.
"İRAN TERÖRİST DEVLET"
Donald Trump'ın, İran'ı "terörist devlet" olarak tanımlamasıyla iki ülke arasındaki gerilim iyice alevlendi.
ABD ÜSLERİYLE ÇEVRİLİ
İran-ABD gerginliğinin sürdüğü dönemde ortaya çıkan bir harita; İran'ın ABD üsleriyle çevrili olduğunu gözler önüne serdi.
ASKERİ MÜDAHALE
Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin "İran'a askeri müdahaleyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz" cevabını vermişti.