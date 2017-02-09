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İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

İran ile ABD arasındaki gerilimin üst düzeye çıktığı dönemde, İran'ı çevreleyen ABD üslerini gösteren bir harita ortaya çıktı.

09.02.2017 - 09:49
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İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

ABD'de Donald Trump döneminin resmen başlamasıyla, İran-ABD ilişkileri yeniden gerildi.

"İRAN TERÖRİST DEVLET"

Donald Trump'ın, İran'ı "terörist devlet" olarak tanımlamasıyla iki ülke arasındaki gerilim iyice alevlendi.

ABD ÜSLERİYLE ÇEVRİLİ

İran-ABD gerginliğinin sürdüğü dönemde ortaya çıkan bir harita; İran'ın ABD üsleriyle çevrili olduğunu gözler önüne serdi.

İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

ASKERİ MÜDAHALE

Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin "İran'a askeri müdahaleyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz" cevabını vermişti.

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