İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

Derbiden sonra çıkan olaylara karıştığı, hatta Advocaat'a küfür ettiği iddia edilen Caner Erkin sessizliğini bozdu.

Caner: Beni Advocaat göndermedi

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 90 bin 424 oldu.