İrem Derici hastaneden çıktı

Zayıflama arzusu nedeniyle rahatsızlanınca yoğun bakımda tedavi altına alınan İrem Derici, artık evinde.

"MANTI AÇIYORUM YERSEN"

Hastanede yaklaşık 20 güne yakın tedavi gören Derici, sonunda sağlığına kavuştu. Yaşadıklarından ders alan ünlü şarkıcı eline merdaneyi alıp mutfakta poz verdi. Hastalık günlerinin ardından evinde verdiği ilk pozu "Mantı açıyorum, yersen." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

BİRA İLE BESLENDİ

Zayıflamak için hiçbir şey yemeyip sadece bira içerek günlerini geçiren İrem Derici'nin vücudu sonunda iflas etti ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması geçirdiğini söyleyip sevenlerinden dua istemişti.