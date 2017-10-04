taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

İrem Derici hastaneden çıktı

Yoğun bakımda bir süre tedavi gören İrem Derici, sağlığına kavuştu.

04.10.2017 - 07:00
  1. Haberler
  2. Magazin

Zayıflama arzusu nedeniyle rahatsızlanınca yoğun bakımda tedavi altına alınan İrem Derici, artık evinde.

"MANTI AÇIYORUM YERSEN"

Hastanede yaklaşık 20 güne yakın tedavi gören Derici, sonunda sağlığına kavuştu. Yaşadıklarından ders alan ünlü şarkıcı eline merdaneyi alıp mutfakta poz verdi. Hastalık günlerinin ardından evinde verdiği ilk pozu "Mantı açıyorum, yersen." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İrem Derici hastaneden çıktı

BİRA İLE BESLENDİ

Zayıflamak için hiçbir şey yemeyip sadece bira içerek günlerini geçiren İrem Derici'nin vücudu sonunda iflas etti ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması geçirdiğini söyleyip sevenlerinden dua istemişti.

İlginizi Çekebilir
Adriana Lima kampa girdi
Ünlü manken Adriana Lima, senenin en önemli defilesi olan Victoria's Secret'a özel olarak hazırlanıyor.
Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in bir gece kulübünde kavga ettiği iddia edildi.
Alper Potuk'tan Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik hediye
Fenerbahçeli Alper Potuk,dün 27 yaşına basan aşkı Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik lüks bir otomobil aldı.
Ozan Orhon yine kilo aldı
Kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Ozan Orhon, eski haline geri dönüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM