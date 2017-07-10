İrem Derici isyan etti

Son zamanlarda aşırı zayıflamasıyla gündemde olan ve zaman zaman da hayranları tarafından 'zayıflama artık yeter' uyarıları alan İrem Derici ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının verdiği aşırı kilolar nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM"

Çıkan haberler karşısında isyan eden Derici, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; 'Beni üzün de annemi üzmeyin be arkadaş! Az rahat bırakın beni n'olur, bak Mevlana'nın topraklarındaydım. Ben yoğun tempodan İstanbul'a bile gidemezken hastanede tedavi gördüğüme ve sağlığımın bozulduğuna dair haberler yapılıyor. Bu gidişle fizyolojik sağlığım değil ama psikolojim bozulacak. Zaten zor bir dönemden geçiyorum, lütfen artık selülitimi, kilomu bir kenara bırakıp biraz da başardıklarımdan bahsedelim. Çünkü maşallahım var, hem televizyon programım, hem de inanılmaz bir konser turnesiyle ekmeğimin peşindeyim. Sevgiyle kalın, asparagas haberler beni yıkmaz ama benim de hala telefon açıp 'Kapını kilitledin mi canım kızım' diyen bir annem olduğunu unutmayın."