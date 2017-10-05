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İrem Derici sahnede

Geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakıma alınarak sevenlerini üzen İrem Derici, sağlığına kavuşur kavuşmaz Berkay'la birlikte sahne aldı.

05.10.2017 - 08:59
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Verdiği aşırı kilolar nedeniyle hastanelik olan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici, dün akşam sahneye çıktı. Açıkhava'da konser veren Berkay ile aynı sahneyi paylaşan İrem Derici, cesur kostümü ve enerjik halleri ile dikkat çekti. 'Ey Aşk' şarkısına birlikte düet yapan ikilinin performansı izleyicilerden tam not aldı.

"4 KİLO ALDIM"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici sağlığıyla ilgili şunları söyledi: "Bildiğin poşet poşet ilaçlarla geziyorum. 18,30 mide koruyucu, 19.00 antibiyotik, 19.30 folik asit şeklinde.. Hakettim mi? Evet hakettim! O yüzden yaklaşık bir ay daha ilacımızı içeceğiz, evimizde oturacağız, çayımızı demleyip dizimizi izleyeceğiz... ama gel gör ki, dört gün önce taburcu olan bu kadın dayanamadı yine sahneye çıktı. Neden? Çünkü ben manyağım! İş aşkı, sahne aşkı, müzik aşkı diyelim... Bu arada 4 kilo aldım."

İrem Derici sahnede İZLE

İrem Derici sahnede

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