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İrem Derici: Selülitlerimle mutluyum

Antalya'nın Kemer İlçesi’nde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici, Bodrum’da çekilen fotoğraflarıyla ilgili, "Selülitlerimle mutluyum" dedi.

28.06.2017 - 07:03
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Ünlü bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici, konser verdi. Konser saatinden saatler önce gece kulübünün önünde toplanan yerli ve yabancı tatilciler, içeri girmek için kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İrem Derici: Selülitlerimle mutluyum

İrem Derici, saat 02:00'de sahneye çıktı. Giydiği siyah tulumla dikkati çeken Derici’ye dansçılar da eşlik etti. Derici’nin hareketli şarkılarına yerli ve yabancı turistler de eşlik etti. Hayranları İrem Derici ile fotoğraf çekti. Şarkı aralarında izleyenlerle sohbet eden İrem Derici, ilk olarak bayramlarını kutladı.

"ZUMLAYIP ÇEKMİŞLER"

Bodrum tatili sırasında çekilen fotoğraflarıyla ilgili konuşan Derici, "Beni biliyorsunuz, bu sabah belki görmüşsünüzdür, dün Bodrum’da beni bikiniyle çekmişler. Selülitlerimi çekmişler. Adam ne var işte. Selülitim var, ne yapayım yani. Allah’ın bildiğini kuldan saklamak olur mu? Olmaz. Ha buraya (kalçasını göstererek) da zumlamışlar, çekmişler. Selülitlerimle mutluyum, sizinle mutluyum" dedi.İrem Derici: Selülitlerimle mutluyum

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