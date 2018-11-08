İrem Derici'den Demet Akalın'a: Sarma bana

Demet Akalın bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

"SAYGISIZ BİR KIZ"

Canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza atan Akalın, İrem Derici ile ilgili bir soruya "İrem Derici hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum kızı. Saygısız bir kız o. Kızla alakalı bir şey olunca geçiyorum. İlgi alanıma girmiyor." dedi.

"BAK TATLI KADIN..."

İrem Derici'den Demet Akalın'a karşılık gecikmedi. Derici, ünlü poçuya sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni SAYGI kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'dünyanın en saygılı kızı' olabilir maksimum. Annemden, babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet "