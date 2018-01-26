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İrem Derici'den 'eşek cenneti' gafı

Şarkıcı İrem Derici, kendisi için "Eşek cennetine gittim, geldim" ifadelerini kullanması TBMM başkanı İsmail Kahraman'ın tepkisine yol açtı.

İHA | 26.01.2018 - 15:14..
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İrem Derici'den 'eşek cenneti' gafı

Bir ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

"EŞEK CENNETİNE GİTTİM, GELDİM"

Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günlere değinen Derici'nin, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim.” ifadeleri ise dikkat çekti.

İrem Derici'den 'eşek cenneti' gafı

Derici, ödülü vermek üzere bekleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın yanına geçtiğindeyse Kahraman'ın uyarısıyla karşılaştı.

İrem Derici’den 'eşek cenneti' gafı VİDEO

"EŞEKLERİN CENNETİ OLMAZ"

Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu alarak, “İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz.” dedi.

İrem Derici'den 'eşek cenneti' gafı

"BANA EŞEK GÖZLÜ DERLERDİ"

Derici ise gafını, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden.” sözleriyle düzelterek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.

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