Bir ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

"EŞEK CENNETİNE GİTTİM, GELDİM"

Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günlere değinen Derici'nin, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim.” ifadeleri ise dikkat çekti.

Derici, ödülü vermek üzere bekleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın yanına geçtiğindeyse Kahraman'ın uyarısıyla karşılaştı.

İrem Derici’den 'eşek cenneti' gafı VİDEO

"EŞEKLERİN CENNETİ OLMAZ"

Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu alarak, “İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz.” dedi.

"BANA EŞEK GÖZLÜ DERLERDİ"

Derici ise gafını, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden.” sözleriyle düzelterek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.