Irina Shayk doğum yaptı

People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki aktörle 31 yaşındaki modelin bebeğinin iki hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL BEBEĞİ"

ABD basını, çok güzel bir anne ve yakışıklı bir babadan doğan bebeği, “Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği olacak.” ifadesiyle duyurdu.

CİNSİYETİ VE İSMİ BELLİ DEĞİL

Bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeyi tercih eden çift, bebeğin cinsiyetini ve ismini halen açıklamadı.

Ünlü ikili, Irina Shayk’ın hamilelik haberlerini hiçbir zaman doğrulamamış ancak süper modelin hamilelik söylentisi ilk olarak Kasım 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkmıştı.

Shayk, defilede püsküllü ve bol kıyafetleri taşımasıyla bu söylentiyi güçlendirmiş, daha sonrasında ise objektiflerle karşılaştığında göbeğini çantasıyla gizlemeyi tercih etmişti.

BEBEK HEYECANI

Çifte yakın kaynaklar, ikilinin anne ve baba olmak için çok heyecanlı olduklarını, bebeğin cinsiyetini bildiklerini ve bebek için isim seçtiklerini söylemişti.

KARDEŞ DE GELECEK

Çiftin yakınlarına göre, Cooper ve Shayk, birden fazla çocuk yapmayı düşünüyor.