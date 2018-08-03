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Irkçı devlet yorumu Netanyahu'yu kaçırttı

Netanyahu, İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu belirten Dürzilerin önde gelenleriyle yaptığı toplantıyı yarıda bıraktı.

AA | 03.08.2018 - 03:26..
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Netanyahu, Yahudi ulus devlet yasası hakkındaki fikir ayrılıklarına son vermek amacıyla çözüm önerilerini görüşmek ve tartışmak için İsrail'deki Dürzi liderlerle bir araya geldi. Dürzi liderlerin İsrail'i ırkçı ve ayrımcı bir devlet olarak nitelendirmesine kızan Netanyahu'nun toplantıyı yarıda bıraktığı aktarıldı.

Irkçı devlet yorumu Netanyahu'yu kaçırttı

DÜRZİ ASKERLER İSTİFA ETMEYE BAŞLADI

Son günlerde Yahudi ulus devlet yasası nedeniyle 3 Dürzi kökenli asker İsrail ordusundan istifa etmişti.

İsrail’in Yahudi ulus devlet yasası, ülkedeki Dürzi Arap topluluğunu kızdırarak, kuruluşundan bu yana soydaşları Filistinlilerin aksine İsrail’e tam sadakatle büyük hizmetler veren bu kesime büyük darbe indirmiş oldu.

Ülkenin kuzeyinde yoğun bir şekilde yaşamlarını sürdüren, varlığını İsrail’in varlığına bağlayan Dürziler, yıllar boyunca “kan kardeşi” muamelesi göstererek, hiçbir hizmette kusur etmediği “devletleri” tarafından mahrum bırakılmış ve izole edilmiş bir duruma düşürüldü.

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