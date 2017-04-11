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Irkçılara tek başına meydan okudu

İngiltere'de ırkçıların eylemi sırasında gruba tek basına kafa tutan kızın fotoğrafı, sembole dönüştü.

11.04.2017 - 09:42
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Safiye Khan isimli genç kadın, İslam karşıtlığı ve ırkçı-faşizmin ingiltere'deki en güçlü örgütü "İngiliz Savunma Birliği"ne tek başına kafa tuttu. Birliğin Birmingham kentinde düzenlediği gösteride, aniden ırkçıların arasında kalan Safiye Khan, İngiliz medyasına göre, "beklenmedik ve cesaret isteyen bir eylemin kahramanı" oldu.

Irkçılara tek başına meydan okudu

Irkçı, yabancı düşmanı ve islam karşıtı "İngiliz Savunma Birliği" örgütünün lideri Ian Crossland'in önünde duran ve ona sadece alaycı bir gülümseme ile bakan Safiye Khan, bu hareketiyle sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"HAFTANIN FOTOĞRAFI"

Safiye Khan, BBC’ye yaptığı açıklamada fotoğrafın çekildiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından sarılan başörtülü arkadaşına yardım ettiğini söyledi. Khan, “Benim kentimde insanlara kabadayılık yapılmasından hoşlanmıyorum.” ifadesini kullanarak, fotoğrafın bu kadar ilgi çekmesine şaşırdığını söyledi. Televizyon sunucusu Piers Morgan ise, “haftanın fotoğrafı” ilan ettiği kare için “öfkeli ırkçıya Asyalı kadından neşeli ve küçümseyen bakış.” yorumunda bulundu.

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