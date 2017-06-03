taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

İrlanda'da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar'ın getirildiğini duyurdu.

03.06.2017 - 01:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Leo Varadkar, koalisyon hükümetinin en büyük partisi merkez sağ Fine Gael'in liderliğinin yanı sıra, İrlanda'nın da ilk eşcinsel başbakanı olacak.

AYNI ZAMANDA EN GENÇ BAŞBAKAN

38 yaşındaki Varadkar aynı zamanda İrlanda'nın en genç başbakanı unvanına da sahip olacak.

Siyasete atılmadan önce aile hekimliği yapan Varadkar, İrlandalı bir hemşirenin ve Hint bir doktorun çocuğu.

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

Yeni lider, İrlanda Meclisi üyeleri, senatörler, milletvekillerinden oluşan seçmen kurulu ile parti üyeleri ve yerel temsilcilerin oylarıyla belirlendi.

REFERANDUM SONRASI EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Varadkar, İrlanda'da 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğe onay verilmesiyle sonra eşcinsel olduğunu açıkladı.

1993'E KADAR EŞCİNSELLİK SUÇTU

İrlanda bir zamanlar Avrupa'nın en muhafazakâr ülkelerinden biri olarak görülüyordu ve eşcinsellik 1993 yılına kadar suç sayılıyordu.

Sürecin birkaç hafta içinde tamamlanması ve Leo Varadkar'ın ay sonuna kadar başbakanlık koltuğuna geçmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
İran'da patlama: 39 yaralı
İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde, henüz nedeni belirlenemeyen büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi.
Kudüs'te dindar Yahudiler İsrail askerine saldırdı
Kudüs'te bazı "dindar Yahudilerin" saldırdığı İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti
El Ezher Büyük Alimler Heyeti üyesi Mısırlı ünlü alim Muhammed’in er-Ravi, 89 yaşında başkent Kahire'de hayatını kaybetti
Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının geleceği üzerine çarşamba günü açılan bahis iptal edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

50
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

2
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

2
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

6
Google Chrome reklamları önleyecek

Google Chrome reklamları önleyecek

12
Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

0
İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM