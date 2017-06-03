İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

Leo Varadkar, koalisyon hükümetinin en büyük partisi merkez sağ Fine Gael'in liderliğinin yanı sıra, İrlanda'nın da ilk eşcinsel başbakanı olacak.

AYNI ZAMANDA EN GENÇ BAŞBAKAN

38 yaşındaki Varadkar aynı zamanda İrlanda'nın en genç başbakanı unvanına da sahip olacak.

Siyasete atılmadan önce aile hekimliği yapan Varadkar, İrlandalı bir hemşirenin ve Hint bir doktorun çocuğu.

Yeni lider, İrlanda Meclisi üyeleri, senatörler, milletvekillerinden oluşan seçmen kurulu ile parti üyeleri ve yerel temsilcilerin oylarıyla belirlendi.

REFERANDUM SONRASI EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Varadkar, İrlanda'da 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğe onay verilmesiyle sonra eşcinsel olduğunu açıkladı.

1993'E KADAR EŞCİNSELLİK SUÇTU

İrlanda bir zamanlar Avrupa'nın en muhafazakâr ülkelerinden biri olarak görülüyordu ve eşcinsellik 1993 yılına kadar suç sayılıyordu.

Sürecin birkaç hafta içinde tamamlanması ve Leo Varadkar'ın ay sonuna kadar başbakanlık koltuğuna geçmesi bekleniyor.