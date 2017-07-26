İş yeleğiyle Coldplay konserine biletsiz girdiler

Sosyal medyada oldukça tanınan iki arkadaş David Allegretti ve Sean, "fosforlu" görevli yeleklerini giyerek birçok yere girmeye çalıştılar.

Önce sinemaya girmeye çalışan David Allegretti ve Sean, elini ve kolunu sallarak giriş yapabildiler.

Daha sonra hayvanat bahçesine giriş yapmayı deneyen ikili, fosforlu yeleğin yanına telsizi de ekleyince hayvanat bahçesine de kolaylıkla girdiler.

David hayvanat bahçesine girdikleri günü şöyle anlatıyor; "İçeri girerken Sean, gişe görevlisine arsız arsız 'iyi günler' bile dedi. Üniformalarla ilgili birşey var. İnsanlar üniformaya güveniyor. Bu kadar kolay olduğuna biz bile inanamadık."

MELBOURNE'DEKİ COLDPLAY KONSERİNE BİLE GİRDİLER

David Allegretti ve Sean, o günkü Coldplay konserine kaçırmak istemeyerek şanslarını denedi.

Konseri sahne önünden fosforlu işçi yelekleriyle izleyen iki arkadaşa sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.