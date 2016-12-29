taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5416
EURO
3,7084
ALTIN
130,93
PETR
56,9040

Işın Karaca 3. kez evlendi

43 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile dünya evine girdi.

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 09:30
  1. Haberler
  2. Magazin

Işın Karaca - Tuğrul Odabaş çiftinin düğününde Necati Ateş, Selçuk Yöntem, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Metin Uca gibi ünlü dostları da yerini aldı.

Işın Karaca evlendi

Işın Karaca 3. kez evlendi

Çiftin nikah şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz üstlendi.

Işın Karaca 3. kez evlendi

Işın Karaca'yı düğün töreninde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç'la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan'la evliliğinden olan kızı Mia Doğan yalnız bırakmadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

156
Melih Gökçek'in terör analizi

Melih Gökçek'in terör analizi

112
Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

10
Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

212
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

16
Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

5
Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM