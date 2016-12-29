Işın Karaca 3. kez evlendi

Işın Karaca - Tuğrul Odabaş çiftinin düğününde Necati Ateş, Selçuk Yöntem, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Metin Uca gibi ünlü dostları da yerini aldı.
Çiftin nikah şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz üstlendi.
Işın Karaca'yı düğün töreninde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç'la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan'la evliliğinden olan kızı Mia Doğan yalnız bırakmadı.