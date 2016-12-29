Işın Karaca 3. kez evlendi

1 Yemek masasına sığmayan aileden muhteşem fikir Çocukları büyüyen bir aile, yemek masasına sığamayınca, yemek masasını önce çöpe atıp yerine şahane bir köşe yaptı...

2 Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları için fiziki çalışmalar başlatıldı.

3 Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap ABD her ne kadar terör örgütü YPG'ye silah vermediğini savunsa da elinde belgeleri olan Türk makamları bu iddiaya inanmıyor.

4 Halep'ten getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı Suriye'nin Halep şehrinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı.

5 FETÖ soruşturmasında 70 polis hakkında gözaltı kararı Aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ABD'de Yahudilerden İsrail karşıtı karara destek ABD'de toplanan bir grup Hasidik Yahudi, BGMK'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimleri boşaltması kararına destek verdi