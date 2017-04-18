Işın Karaca ameliyat oldu

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile dünya evine giren Işın Karaca, son zamanlarda işlerine yoğunluk vermişti. Karaca, belki de bu yoğunluktan olsa gerek bir ameliyat geçirdi.

FITIK AMELİYATI

Karaca, her ne kadar sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmasa da onu ziyarete gelen şarkıcı arkadaşı Elif Karlı Instagram hesabına yüklediği bir fotoğrafla Işın Karaca’nın fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

NARKOZ ETKİSİ VAR

Karlı çektiği selfie'ye:”Minik bir fıtık ameliyatı oldu Işıncık… Narkoz etkisi var tabi. Geçmiş olsun canım benim” notunu düştü.