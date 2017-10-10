taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.497
USD
3,6710
EURO
4,3359
ALTIN
152,54
PETR
56,5100

İskoçya bağımsız referandumuna hazırlanıyor

Katalonya'da sonra İskoçya'dan da referandum sesleri yükseliyor.

10.10.2017 - 17:46
  1. Haberler
  2. Gündem
İskoçya bağımsız referandumuna hazırlanıyor

İskoçya bağımsız referandumu için hazırlanıyor.

Detaylar gelecek...

İlginizi Çekebilir
Türkiye-Sırbistan ilişkisinde dostluk vurgusu
Artık birilerinin düşündüğü gibi 1389 yılında değiliz. Bugün 2017 yılındayız.
Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için saatlerce heyetiyle birlikte havaalanında beklediğini söyledi.
Başbakan, Bağdat'a gidiyor
Başbakan Yıldırım Bağdat'a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle yaşanan vize krizi hakkında Büyükelçi John Bass'a sert tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

236
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

416
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

43
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

118
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

54
Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

112
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM