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İskoçya bağımsız referandumuna hazırlanıyor
Katalonya'da sonra İskoçya'dan da referandum sesleri yükseliyor.
10.10.2017 - 17:46
Haberler
Gündem
İskoçya bağımsız referandumu için hazırlanıyor.
Detaylar gelecek...
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