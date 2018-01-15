taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
3,7580
EURO
4,5882
ALTIN
162,12
PETR
69,8100

İskoçya bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşmasına bağlı olarak İskoçya'nın da bağımsızlık referandumu yapabileceğini belirtti.

DHA | 15.01.2018 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'da ki derin çatırdama, etkilerini sürdürüyor. Katalonya'nın bağımsızlık talebi ile başlayıp İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci ile devam eden Avrupa'daki ayrılıkçı hareket bu sefer de İskoçya'yı etkiledi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebileceklerini söyledi.

İskoçya bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor

"İSKOÇYA İÇİN KARAR VERECEĞİM"

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, “Sonbahar aylarında gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağına dair bir netlik kazanmış olmamız gerekiyor. Ben de o zaman İskoçya için nasıl bir adım atmalıyız, buna karar verebileceğim.” dedi.

İki yıl önce İskoçların büyük umutlarla oylamaya gittiği 18 Eylül Bağımsızlık Referandumu, ayrılıkçılar için hüsranla sonuçlanmış, oylamaya katılan İskoç halkının yüzde 55,4'ü Birleşik Krallık'ta kalmayı tercih etmişti.

AVRUPA'DA DAĞILMA SÜRECİ

Avrupa'da huzursuzluk sesleri yükselmeye başladı. İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle fitili ateşlenen AB'nin dağılması, Katalonya'nın bağımızlık referanduu ile iyiden iyiye alevlendi. Her ne kadar Katalonya bağımsızlıktan yana karar almasa da bu girişimler Avrupa topraklarında bulunan ayrılıkçılara mesaj oldu.

İskoçya bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

96
Kanal İstanbul projesinin detayları

Kanal İstanbul projesinin detayları

112
Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

94
Mehmetçik'in Afrin planı

Mehmetçik'in Afrin planı

105
Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

81
Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

45
Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM