İskoçya bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor

Avrupa'da ki derin çatırdama, etkilerini sürdürüyor. Katalonya'nın bağımsızlık talebi ile başlayıp İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci ile devam eden Avrupa'daki ayrılıkçı hareket bu sefer de İskoçya'yı etkiledi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebileceklerini söyledi.

"İSKOÇYA İÇİN KARAR VERECEĞİM"

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, “Sonbahar aylarında gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağına dair bir netlik kazanmış olmamız gerekiyor. Ben de o zaman İskoçya için nasıl bir adım atmalıyız, buna karar verebileceğim.” dedi.

İki yıl önce İskoçların büyük umutlarla oylamaya gittiği 18 Eylül Bağımsızlık Referandumu, ayrılıkçılar için hüsranla sonuçlanmış, oylamaya katılan İskoç halkının yüzde 55,4'ü Birleşik Krallık'ta kalmayı tercih etmişti.

AVRUPA'DA DAĞILMA SÜRECİ

Avrupa'da huzursuzluk sesleri yükselmeye başladı. İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle fitili ateşlenen AB'nin dağılması, Katalonya'nın bağımızlık referanduu ile iyiden iyiye alevlendi. Her ne kadar Katalonya bağımsızlıktan yana karar almasa da bu girişimler Avrupa topraklarında bulunan ayrılıkçılara mesaj oldu.