İskoçya Başbakanı İngiltere'ye öfkeli

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Başbakanlık makamının bulunduğu Downing Street'te erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ayrıca May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması müzakerelerini yürütmek için başında bulunduğu hükümetin doğru bir planı olduğunu, ancak parlamentoda siyasi birlik gerektiğini söyledi.

KARAR KURNAZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İngiliz halkının bir kısmı erken seçim kararını olumlu karşılarken, bir kısmı kurnazlık olarak niteleyerek, "Eğer anketlerde yüzde 21 öndeyseniz, hiçbir şey yapmadan oturup cepten yemek yerine şansınızı denerseniz. Atılan adım çok mantıklı."





"SİYASİ TARİHİN 'U' DÖNÜŞLERİNDEN BİRİ"

Bu erken seçim haberlerinin ardından İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'dan bir yorum geldi. Sturgeon, May'in erken seçim açıklamasını ''yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri'' olarak nitelendirdi.

İSKOÇYA BAŞBAKANI İNGİLTERE'yİ SAĞA KAYDIRILACAĞINI İDDİA ETTİ

Sturgeon, "Muhafazakar Parti, erken genel seçimi İngiltere'yi sağa kaydırmak, sert Brexit'e zorlamak ve daha büyük kesintiler uygulamak için kullanacaktır" ifadelerini kullandı. Sturgeon ayrıca, erken seçimi çok büyük bir 'siyasi yanlış hesap' olduğunu da ifade etti.

Brexit kararının ardından bağımsızlık talep eden İskoçya Ulusal Partisi'nin erken seçim kararıyla tekrar harekete geçmesi bekleniyor.