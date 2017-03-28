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İskoçya'da polisler başörtüsü takabilecekler

İskoçya polisi, başörtüsünü resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti.

28.03.2017 - 17:36
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iskoçya

Independent gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri kararın çok kültürlü bir polis gücü yaratılmasına katkıda bulunacağını ve "daha önce polis memurluğunu bir kariyer seçeneği olarak görmeyen Müslüman kadınları yeniden düşünmeye sevk edeceğini" söyledi.

Londra polisi de, 2001'de farklı etnik kökenlerden kişileri polis memuru olmaya özendirmek için başörtüsünü resmi üniformasının "opsiyonel" bir parçası haline getirmişti.

"VERİLEN DESTEĞE MİNNETTARIM"

İskoçya Polis Müdürü Phil Gormley, kararı açıklarken, "Bu kararımıza personelimizin yanı sıra Müslümanların ve toplumun diğer kesimlerinin verdiği desteğe minnettarım. Diğer kurumlar gibi biz de, polis gücünde hizmet verdiğimiz toplumların eşit temsilini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İskoçya Polis Müdürlüğü'nün bu yıl yayımladığı bir raporda, polis memurluğu için yapılan 4809 başvurunun sadece 127'sinin (yüzde 2.6) farklı etnik kökenlerden kişilere ait olduğu belirtilmişti.

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