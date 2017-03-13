taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.256
USD
3,7483
EURO
3,9980
ALTIN
145,06
PETR
51,5900

İskoçya’dan referandum adımı

Başbakan Nicola Sturgeon, ülkesinin Birleşik Krallık’tan ayrılması amacıyla ikinci bir referandum için parlamentoya taşıyacağını söyledi.

13.03.2017 - 16:37
  1. Haberler
  2. Dünya

iskoçya

İskoç Başbakan, referandumun Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmadan önce yapılmasını gerektiğini kaydederek en uygun dönemin 2018 yılının sonbahar ile 2019 yılının bahar ayları arasında olduğunu dile getirdi.

"PARLAMENTOYA TAŞIYACAĞIM"

Sturgeo, “Gelecek hafta, ikinci bir referandum için parlamentoya taşıyacağım.” dedi. İskoç Başbakan İngiliz hükumetinin Brexit oylamasından bu yana uzlaşı ve anlaşma yolunda ilerleme kaydedemediğini belirtti.

İskoçya, Brexit referandumunda yüzde 62 oyla AB içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

327
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

198
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

359
Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

513
ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

597
Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

123
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

257
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM