İskoçya’dan referandum adımı

İskoç Başbakan, referandumun Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmadan önce yapılmasını gerektiğini kaydederek en uygun dönemin 2018 yılının sonbahar ile 2019 yılının bahar ayları arasında olduğunu dile getirdi.

"PARLAMENTOYA TAŞIYACAĞIM"

Sturgeo, “Gelecek hafta, ikinci bir referandum için parlamentoya taşıyacağım.” dedi. İskoç Başbakan İngiliz hükumetinin Brexit oylamasından bu yana uzlaşı ve anlaşma yolunda ilerleme kaydedemediğini belirtti.

İskoçya, Brexit referandumunda yüzde 62 oyla AB içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.