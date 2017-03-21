İslam'a küfreden Ali Gül'e CHP'li vekil sahip çıktı

Güya hayır videosu çektiği için tutuklanmış.

Gerçek şu ki, Twitter'da İslam dinine, başörtülü kadınlara ve Cumhurbaşkanı'na açıkça küfreden bir soytarı, suç duyurusu üzerine tutuklandı. Ancak bu kişi aynı zamanda bir 'hayır' videosu çektiği için, CHP çevreleri tarafından "Hayır videosu çektiği için tutuklandı" propagandası yapılmaya başlandı..

Güçlü Meclis Platformu üyesi olduğu ortaya çıkan Muhammed Ali Gül'e ilk destek CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

DESTEK CHP'Lİ VEKİLDEN

CHP'li Yarkadaş , "Muhammed Ali Gül, kendisine ait olup olmadığı bilinmeyen bir tweet hesabında yazılanlardan dolayı tutuklandı." sözleriyle destek olduğu Muhammed Ali Gül'ün 'hayır' dediği için tutuklandığını belirtti.