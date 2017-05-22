İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

İspanya Sevilla'daki 3. Uluslararası Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu'na Amerika, Kanada, İngiltere, Fas, İspanya ve Endonezya'dan gelen akademisyenler Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık gibi çağın yükselen hastalıklarına karşı dünyaya birliktelik çağrısında bulundu.

3 DİN, YÜZYILLARCA ENDÜLÜS'TE BARIŞ İÇİNDE YAŞADI

Sempozyumda, farklı din ve etnik kökene sahip insanların birlikte yaşama kültürünü hakim kılmanın formülünün Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin yüzyıllarca birlikte yaşadığı Endülüs medeniyetinde saklı olduğu vurgulandı.

"İSLAMOFOBİ, ERDOĞANFOBİ'YE DÖNÜŞÜYOR"

Sempozyumda konuşan, Granada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdus Samed Roman ise Türkiye'nin son dönemde öne çıkması nedeniyle pek yakında İslamofobi'den ziyade "Erdoğanfobi"den bahsedileceğinin altını çizdi. Roman, "Çünkü Müslüman coğrafyası umudunu Erdoğan'a bağlamış durumda. Bunu bilen Avrupalı politikacılar yeni bir 'Erdoğanfobi' oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Sempozyumu düzenleyen Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'nın Genel Başkanı Ecevit Öksüz, birlikte yaşama kültürü ve Endülüs ruhunun İslamofobi'nin aşılmasında önemli olduğunu kaydetti.