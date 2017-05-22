taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5820
EURO
4,0085
ALTIN
144,30
PETR
54,1000

İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

Prof. Dr. Abdus Samed Roman, İslam coğrafyasının umudu haline gelen Türkiye'ye karşı Avrupa'nın bu kez "Erdoğanfobi" ürettiğini söyledi.

22.05.2017 - 05:59
  1. Haberler
  2. Gündem
İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

İspanya Sevilla'daki 3. Uluslararası Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu'na Amerika, Kanada, İngiltere, Fas, İspanya ve Endonezya'dan gelen akademisyenler Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık gibi çağın yükselen hastalıklarına karşı dünyaya birliktelik çağrısında bulundu.

3 DİN, YÜZYILLARCA ENDÜLÜS'TE BARIŞ İÇİNDE YAŞADI

Sempozyumda, farklı din ve etnik kökene sahip insanların birlikte yaşama kültürünü hakim kılmanın formülünün Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin yüzyıllarca birlikte yaşadığı Endülüs medeniyetinde saklı olduğu vurgulandı.

"İSLAMOFOBİ, ERDOĞANFOBİ'YE DÖNÜŞÜYOR"

Sempozyumda konuşan, Granada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdus Samed Roman ise Türkiye'nin son dönemde öne çıkması nedeniyle pek yakında İslamofobi'den ziyade "Erdoğanfobi"den bahsedileceğinin altını çizdi. Roman, "Çünkü Müslüman coğrafyası umudunu Erdoğan'a bağlamış durumda. Bunu bilen Avrupalı politikacılar yeni bir 'Erdoğanfobi' oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

Sempozyumu düzenleyen Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'nın Genel Başkanı Ecevit Öksüz, birlikte yaşama kültürü ve Endülüs ruhunun İslamofobi'nin aşılmasında önemli olduğunu kaydetti.

İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

16
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

6
Cristiano Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

Cristiano Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

3
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Kudüs uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Kudüs uyarısı

8
İran'dan Trump'a: 480 milyar doların kaymağıyla saldırıyor

İran'dan Trump'a: 480 milyar doların kaymağıyla saldırıyor

1
Djokovic'i deviren genç Zverev Roma Açık'ta şampiyon

Djokovic'i deviren genç Zverev Roma Açık'ta şampiyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM